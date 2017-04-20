Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Компания AXELOT, Zebra Technologies, ГК «Стелкон» и фирма «1С» приглашают принять участие в XXIV практической конференции «Управление современным складом».
Конференция пройдет 30 мая 2017 года в Казани.
Начало регистрации — в 9:30.
Мероприятие будет интересно руководителям логистических и складских подразделений, а также генеральным, коммерческим и ИТ-директорам компаний.
Участие в конференции поможет сформировать стратегическое видение склада как важнейшего звена в цепочке поставок, определить его место и роль в достижении экономического успеха компании, оценить важность комплексного подхода к планированию и контролю перевозок и выбрать надежные практические инструменты для финансового роста и развития.
В программе конференции:
Предварительная программа конференции:
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09:30–10:00
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Регистрация участников
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Пленарное заседание
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10:00–10:20
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Представление участников Конференции. Перспективы и тренды в логистике сегодня
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Алексей Тимашов, генеральный директор,
AXELOT
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10:20–10:50
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WMS-эпохи вашего склада
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Артём Долгих, руководитель отдела автоматизации складской логистики, AXELOT
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10:50–11:20
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Учет и оптимизация затрат на транспорт с использованием «AXELOT: TMS»
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Мария Чевордаева, руководитель отдела автоматизации транспортной логистики, AXELOT
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11:20-11:45
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Кейс 1. Автоматизация обувного склада с учетом сезонности продаж и особенностей хранения
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Руслан Абдуллин, IT-директор, «Шуз Логистика»
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11:45–12:10
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Перерыв, кофе-брейк
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Технологическая секция:
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12:10–12:30
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Zebra Technologies, мировой лидер в сфере специализированной печати, RFID и решений контроля перемещения и определения местонахождения
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Алексей Орехов, директор департамента по работе с партнерами, Zebra Technologies
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12:30–13:00
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Кейс 2. Внедрение WMS на складе автозапчастей: увеличиваем емкость хранения, повышаем скорость работы
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Сергей Болотников, заместитель начальника корпуса складской логистики, СТФК «КАМАЗ»
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13:00–13:25
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Кейс 3. Создание эффективной цепочки поставок с WMS и TMS – отличный старт для бизнеса
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Сергей Ташкинов, координатор федеральных продаж, БАЙКАЛСИ
Кампани ООО «ИДК»
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13:25-13:50
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Современные тенденции развития складского хранения
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Светлана Иванушкина, директор по развитию,
ГК «Стелкон»
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13:50–14:50
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Перерыв, обед
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Практическая секция:
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14:50–15:50
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Демо-практикум (зал 1): Основные бизнес-процессы «1С:WMS Логистика. Управление складом»
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Ведущие консультанты AXELOT
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15:50–16:50
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Демо-практикум (зал 2): Стандартный функционал «AXELOT: TMS Управление транспортом и перевозками»
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Ведущие консультанты AXELOT
* Программа является предварительной, в нее могут быть внесены изменения.
Итоговая программа рассылается всем участникам за неделю до мероприятия.