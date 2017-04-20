XXII Практическая конференция "Управление современным складом"

4 мая 2017 г.

Компания AXELOT, Zebra Technologies, ГК «Стелкон» и фирма «1С» приглашают принять участие в XXIV практической конференции «Управление современным складом».

Конференция пройдет 30 мая 2017 года в Казани.

Начало регистрации — в 9:30.

Мероприятие будет интересно руководителям логистических и складских подразделений, а также генеральным, коммерческим и ИТ-директорам компаний.

Участие в конференции поможет сформировать стратегическое видение склада как важнейшего звена в цепочке поставок, определить его место и роль в достижении экономического успеха компании, оценить важность комплексного подхода к планированию и контролю перевозок и выбрать надежные практические инструменты для финансового роста и развития.

В программе конференции:

Практический опыт автоматизации склада и особенности организации проектной работы в выступлениях представителей торговых и производственных компаний

в выступлениях представителей торговых и производственных компаний Демонстрация возможностей и преимуществ «1С:WMS» , самой востребованной в России системы управления складом, и «AXELOT: TMS Управление транспортом и перевозками» , инновационного решения для автоматизации транспортной логистики предприятий (AXELOT)

, самой востребованной в России системы управления складом, , инновационного решения для автоматизации транспортной логистики предприятий (AXELOT) Использование различных моделей принтеров и сканеров при автоматизации логистики ; особенности маркировки (Zebra Technologies )

; особенности маркировки (Zebra Technologies ) Тенденции в области организации стеллажного хранения (ГК «Стелкон»)

(ГК «Стелкон») Интерактивная выставка технологий и оборудования для обеспечения эффективной работы склада и транспортного подразделения компании

Предварительная программа конференции:

09:30–10:00 Регистрация участников Пленарное заседание 10:00–10:20 Представление участников Конференции. Перспективы и тренды в логистике сегодня Алексей Тимашов, генеральный директор, AXELOT 10:20–10:50 WMS-эпохи вашего склада Артём Долгих, руководитель отдела автоматизации складской логистики, AXELOT 10:50–11:20 Учет и оптимизация затрат на транспорт с использованием «AXELOT: TMS» Мария Чевордаева, руководитель отдела автоматизации транспортной логистики, AXELOT 11:20-11:45 Кейс 1. Автоматизация обувного склада с учетом сезонности продаж и особенностей хранения Руслан Абдуллин, IT-директор, «Шуз Логистика» 11:45–12:10 Перерыв, кофе-брейк Технологическая секция: 12:10–12:30 Zebra Technologies, мировой лидер в сфере специализированной печати, RFID и решений контроля перемещения и определения местонахождения Алексей Орехов, директор департамента по работе с партнерами, Zebra Technologies 12:30–13:00 Кейс 2. Внедрение WMS на складе автозапчастей: увеличиваем емкость хранения, повышаем скорость работы Сергей Болотников, заместитель начальника корпуса складской логистики, СТФК «КАМАЗ» 13:00–13:25 Кейс 3. Создание эффективной цепочки поставок с WMS и TMS – отличный старт для бизнеса Сергей Ташкинов, координатор федеральных продаж, БАЙКАЛСИ Кампани ООО «ИДК» 13:25-13:50 Современные тенденции развития складского хранения Светлана Иванушкина, директор по развитию, ГК «Стелкон» 13:50–14:50 Перерыв, обед Практическая секция: 14:50–15:50 Демо-практикум (зал 1): Основные бизнес-процессы «1С:WMS Логистика. Управление складом» Ведущие консультанты AXELOT 15:50–16:50 Демо-практикум (зал 2): Стандартный функционал «AXELOT: TMS Управление транспортом и перевозками» Ведущие консультанты AXELOT

* Программа является предварительной, в нее могут быть внесены изменения.

Итоговая программа рассылается всем участникам за неделю до мероприятия.