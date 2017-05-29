Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Ранним летним утром мотоциклист Александр, управляя мотоциклом Yamaha YZF-R6, ехал по Давыдковской улице столицы, когда ему навстречу, через сплошную, выехал бронированный Mercedes-Benz S600. Казалось бы, вся история должна закончиться печально, но, к счастью, никто не пострадал: мотоциклист смог увернуться, а мотоцикл лишь задел колесную арку автомобиля. Все в этой истории было бы отлично, кроме размера ущерба, нанесенного Mercedes-Benz S600.
Автомобиль был ранее застрахован в «АльфаСтрахование» по каско на 19,5 млн руб., а событие было признано компанией страховым случаем и выдано направление на ремонт. Состояние автомобиля поначалу тоже не вызывало серьезных опасений: как никак, мотоцикл – не грузовик, никто не думал, что он мог сильно повредить бронированный Mercedes. Как предполагали в компании после проведения оценок, за 1,5 млн руб. автомобиль удастся восстановить.
Однако, как выяснилось позже, все не так просто: с ремонтом бронекапсулы Mercedes-Benz возникли сложности. Работники станции техобслуживания обратились к Mercedes-Benz, где после отправки машины на экспертизу в Штутгарт выяснилось, что поврежден элемент бронекапсулы в пороге кузова. По результатам консультаций со специалистами завода-изготовителя, кузов автомобиля со спецзащитой признали не подлежащим восстановлению, поскольку ремонт бронекапсулы практически равнозначен процессу по сборке нового ТС, и даже в случае его проведения будет невозможно обеспечить соответствие автомобиля сертификатам класса баллистической защиты. Таким образом, общая сумма выплаты владельцу Mercedes-Benz S600 составила 18,77 млн руб.
«К сожалению, на дороге никогда не знаешь, какие сюрпризы тебе приготовлены и где ждать подвоха. Поэтому призываю всех участников дорожного движения к максимальной осторожности и внимательности при управлении собственным транспортным средством, каким бы оно не было: от велосипеда до тяжелого грузовика. Ведь урон, который вы получите в ДТП, покрыть, скорей всего, сможет лишь полис автокаско», - замечает Александр Харагезов, директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование».