Yamaha R6 vc Mercedes-Benz S600, или таран ценой в 19 млн руб.

3 июля 2017 г.

Ранним летним утром мотоциклист Александр, управляя мотоциклом Yamaha YZF-R6, ехал по Давыдковской улице столицы, когда ему навстречу, через сплошную, выехал бронированный Mercedes-Benz S600. Казалось бы, вся история должна закончиться печально, но, к счастью, никто не пострадал: мотоциклист смог увернуться, а мотоцикл лишь задел колесную арку автомобиля. Все в этой истории было бы отлично, кроме размера ущерба, нанесенного Mercedes-Benz S600.

Автомобиль был ранее застрахован в «АльфаСтрахование» по каско на 19,5 млн руб., а событие было признано компанией страховым случаем и выдано направление на ремонт. Состояние автомобиля поначалу тоже не вызывало серьезных опасений: как никак, мотоцикл – не грузовик, никто не думал, что он мог сильно повредить бронированный Mercedes. Как предполагали в компании после проведения оценок, за 1,5 млн руб. автомобиль удастся восстановить.

Однако, как выяснилось позже, все не так просто: с ремонтом бронекапсулы Mercedes-Benz возникли сложности. Работники станции техобслуживания обратились к Mercedes-Benz, где после отправки машины на экспертизу в Штутгарт выяснилось, что поврежден элемент бронекапсулы в пороге кузова. По результатам консультаций со специалистами завода-изготовителя, кузов автомобиля со спецзащитой признали не подлежащим восстановлению, поскольку ремонт бронекапсулы практически равнозначен процессу по сборке нового ТС, и даже в случае его проведения будет невозможно обеспечить соответствие автомобиля сертификатам класса баллистической защиты. Таким образом, общая сумма выплаты владельцу Mercedes-Benz S600 составила 18,77 млн руб.

«К сожалению, на дороге никогда не знаешь, какие сюрпризы тебе приготовлены и где ждать подвоха. Поэтому призываю всех участников дорожного движения к максимальной осторожности и внимательности при управлении собственным транспортным средством, каким бы оно не было: от велосипеда до тяжелого грузовика. Ведь урон, который вы получите в ДТП, покрыть, скорей всего, сможет лишь полис автокаско», - замечает Александр Харагезов, директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование».