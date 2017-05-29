Яркий дебют: выставка «Иннопром» принесла «Деловым Линиям» сотни клиентов и уникальные соглашения

13 июля 2017 г.

Сотни переговоров и встреч, более 500 лидов и тысячи посетителей на стенде. Таковы предварительные итоги международной выставки «Иннопром» для ГК «Деловые Линии».

Экспозиция в очередной раз подтвердила, что «Деловые Линии» — один из основных перевозчиков в Уральском федеральном округе. Большинство участников выставки знают группу компаний и пользуются ее услугами. На стенде оператора клиенты могли узнать о самых востребованных на сегодняшний день логистических услугах - LTL, FTL и 3PL – а также о возможностях компании «БиАйЭй-Технолоджиз». Это системный интегратор и разработчик программного обеспечения в области высоконагруженных баз данных.

Также в рамках выставки «Деловые Линии» подписали несколько соглашений с уникальными компаниями Уральского федерального округа и заключили документ о намерении развивать в России «физический интернет». Это инновационная концепция канадского ученого Бенуа Монтрей, в корне меняющая основу современной логистики. Она базируется на унификации тары для товаров и развитии беспилотных технологий. В конечном счете подход сократит сроки доставки грузов и снизит стоимость перевозок.

Напомним, что выставка «Иннопром» проходила в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. В мероприятии приняли участие 640 компаний из 17 стран мира.