Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Сотни переговоров и встреч, более 500 лидов и тысячи посетителей на стенде. Таковы предварительные итоги международной выставки «Иннопром» для ГК «Деловые Линии».
Экспозиция в очередной раз подтвердила, что «Деловые Линии» — один из основных перевозчиков в Уральском федеральном округе. Большинство участников выставки знают группу компаний и пользуются ее услугами. На стенде оператора клиенты могли узнать о самых востребованных на сегодняшний день логистических услугах - LTL, FTL и 3PL – а также о возможностях компании «БиАйЭй-Технолоджиз». Это системный интегратор и разработчик программного обеспечения в области высоконагруженных баз данных.
Также в рамках выставки «Деловые Линии» подписали несколько соглашений с уникальными компаниями Уральского федерального округа и заключили документ о намерении развивать в России «физический интернет». Это инновационная концепция канадского ученого Бенуа Монтрей, в корне меняющая основу современной логистики. Она базируется на унификации тары для товаров и развитии беспилотных технологий. В конечном счете подход сократит сроки доставки грузов и снизит стоимость перевозок.
Напомним, что выставка «Иннопром» проходила в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. В мероприятии приняли участие 640 компаний из 17 стран мира.