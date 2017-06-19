Ярославский филиал ПГК увеличил объем перевозок химических и минеральных удобрений

31 августа 2017 г.

За семь месяцев 2017 года Ярославский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез 983 млн тонн химических и минеральных удобрений, на 40% превысив аналогичные показатели прошлого года. Грузооборот филиала в данном сегменте увеличился на 38% и составил 1,5 млрд т-км.

«Положительная динамика обеспечена за счет роста объемов производства продукции «ФосАгро-Череповец», а также своевременного предоставления подвижного состава под погрузку химических и минеральных удобрений», – прокомментировал директор Ярославского филиала Юрий Шифрин.

Объем экспортных перевозок по сравнению с аналогичными показателями прошлого года увеличился в 2 раза и достиг 244 тыс. тонн. Внутрироссийские перевозки выросли на 26% к уровню 2016 года и составили 738 тыс. тонн.

Грузы следовали в полувагонах со станций Кошта и Череповец-2 Северной железной дороги в адрес грузополучателей Юго-Восточной, Московской, Северо-Кавказской железных дорог, а также на экспорт – в Прибалтику и Белоруссию.