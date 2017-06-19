Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
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Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
За семь месяцев 2017 года Ярославский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез 983 млн тонн химических и минеральных удобрений, на 40% превысив аналогичные показатели прошлого года. Грузооборот филиала в данном сегменте увеличился на 38% и составил 1,5 млрд т-км.
«Положительная динамика обеспечена за счет роста объемов производства продукции «ФосАгро-Череповец», а также своевременного предоставления подвижного состава под погрузку химических и минеральных удобрений», – прокомментировал директор Ярославского филиала Юрий Шифрин.
Объем экспортных перевозок по сравнению с аналогичными показателями прошлого года увеличился в 2 раза и достиг 244 тыс. тонн. Внутрироссийские перевозки выросли на 26% к уровню 2016 года и составили 738 тыс. тонн.
Грузы следовали в полувагонах со станций Кошта и Череповец-2 Северной железной дороги в адрес грузополучателей Юго-Восточной, Московской, Северо-Кавказской железных дорог, а также на экспорт – в Прибалтику и Белоруссию.