18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Ярославль
Ярославский завод дизельной аппаратуры «Группы ГАЗ», входящей в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», отмечает 45-летие со дня основания. Завод, основанный в 1972 году, сегодня является одним из ведущих российских предприятий, специализирующихся на производстве топливной аппаратуры практически для всех производителей дизельных двигателей в России и странах СНГ. С момента основания ЯЗДА выпустил свыше 7,5 млн насосов для дизельных двигателей различных модификаций.
Ярославский завод дизельной аппаратуры (ЯЗДА) отмечает 45-летие со дня создания. В начале 70-х гг. ХХ века были построены и оборудованы первые цеха завода, созданы опытные образцы продукции. В апреле 1983 года с заводского конвейера сошел полумиллионный насос. В 1980 году продукции ЯЗДА присвоен «Знак качества». В 80-е годы ЯЗДА начал выпуск топливной аппаратуры для дизельных двигателей к автомобилям «Урал», ЗИЛ и автобусам ЛиАЗ. В 2006 году ЯЗДА вошел в «Группу ГАЗ», присоединившись к машиностроительным активам «Базового Элемента». За последние годы ЯЗДА разработал и освоил в производстве 16 моделей и модификаций топливной аппаратуры экологических норм «Евро-3», «Евро-4» и «Евро-5», значительно расширил номенклатуру запасных частей.
Сегодня ЯЗДА – одно из крупнейших российских предприятий, выпускающих топливные насосы высокого давления и топливоподкачивающие насосы для двигателей грузовых автомобилей, прецизионные изделия (форсунки, распылители, плунжерные пары) для топливной аппаратуры, гидроизделия, пружины. ЯЗДА обеспечивает продукцией практически всех производителей дизельных двигателей в России и СНГ: заводы «Автодизель», КАМАЗ, «Алтайдизель», Минский и Тутаевский моторные заводы. Топливной аппаратурой ЯЗДА оснащаются двигатели грузовых автомобилей «Урал», КАМАЗ, МАЗ, автобусов ЛиАЗ, комбайнов «Ростсельмаш», «Гомсельмаш», тракторов ПТЗ, «Четра» и др.
ЯЗДА – единственное предприятие на постсоветском пространстве, чья топливная аппаратура способна составить конкуренцию импортным аналогам. На заводе разработан топливный насос высокого давления (ТНВД) системы Common Rail для дизелей ЯМЗ-530, обеспечивающих требования экологического класса «Евро-5». Разработка была признана значимым проектом для отрасли и получила поддержку Фонда развития промышленности РФ, который предоставляет льготные займы компаниям, участвующим в программах импортозамещения. ЯЗДА активно локализует компонентную базу для двигателей семейства ЯМЗ-530 – завод выпускает несколько десятков наименований различных деталей и узлов (пружина клапана, распредвал, автоматные детали и др.). На предприятии ведутся разработки топливной аппаратуры и для других модификаций двигателей, в том числе тяжелых – для тепловозов, кораблей и мощных дизельных генераторов.
Константин Рухани, директор дивизиона «Силовые агрегаты» «Группы ГАЗ»:
– Сегодня Ярославский завод дизельной аппаратуры является одним из важнейших центров российского двигателестроения. Предприятие обладает уникальным опытом проектирования и выпуска прецизионных изделий и современной технологической, конструкторской и производственной базой, что обеспечивает высокую конкурентоспособность завода на рынке.