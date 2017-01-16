С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Москва
Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank проанализировали, как изменился состав арендаторов торговых центров за 10 лет (2007-2017 гг.) и пришли к выводу, что доля площадей, занимаемых супермаркетами или гипермаркетами сократилась в 4 раза с 39,5% до 8,3%. Операторы сегмента развлечений, детские товары и магазины одежды и обуви, наоборот, нарастили свою долю почти в 2 раза.
Ольга Ясько, директор департамента консалтинга и аналитики, Knight Frank Russia&CIS: «Примечательно, что если рассматривать десятилетнюю ретроспективу рынка, то мы увидим, что в период до кризиса 2008-2009 гг. доля предприятий общественного питания в торговых центрах была достаточно высокой (7,1%). Однако на следующем этапе развития торгового сегмента показатель значительно снизился: в некоторых объектах он не достигал и 3%. Нисходящий тренд сменился восходящим лишь около 3-4 лет назад, и сегодня столичный рынок находится в «общеевропейском тренде»: доля площадей, занятых заведениями общественного питания стремительно растет, крупные девелоперы задумываются о реконцепции ресторанных зон, и если 10 лет назад в сегменте food&beverage доминировали концепции fast-food, то сегодня можно констатировать увеличение количества food-операторов и закономерное «оздоровление» общественного питания в торговом центре».
График 1. Структура площадей торгового центра по профилю арендатора (в % от GLA),
2017 г.
График 2. Структура площадей торгового центра по профилю арендатора (в % от GLA),
2007 г.