Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
Киев
Компания JLL представляет анализ результатов 1-го квартала 2017 года на рынке качественных гостиниц[1] Киева.
По словам Татьяны Веллер, руководителя департамента гостиничного бизнеса компании JLL, показатели качественного гостиничного рынка столицы Украины в первые три месяца этого года свидетельствуют о его постепенном восстановлении: «Загрузка в 1-м квартале значительно увеличилась, превысив 40%, против 34% годом ранее и 31% в 2015 году. Текущий показатель даже превосходит результат последнего стабильного на украинском столичном рынке периода – 2013 года: тогда было занято 39% качественных номеров».
Средний тариф (ADR) продолжает демонстрировать различную динамику в гривнах и валюте: если в первом случае он растет, то во втором снижается. «Так, показатель ADR в долларовом выражении сократился со 151 долл. в 1-м квартале 2015 года до 148 долл. в 2016-м и 141 долл. в текущем периоде. В местной валюте в период с января по март этого года он увеличился на скромные 8 грн в сравнении с предыдущим годом и более чем на 600 грн с 2015 года – до 3,8 тыс. грн. При этом рост в гривнах, вероятно, обусловлен продолжающейся слабостью национальной валюты, а не реальным изменением конъюнктуры рынка», - говорит Татьяна Веллер.
Тем не менее, доходность на номер (RevPAR), даже выраженная в долларах, заметно восстанавливается. На фоне увеличения загрузки среднее значение данного показателя в 1-м квартале 2017 года достигло максимального уровня за последние четыре года – 57 долл. (рост на 12,5% год к году). Динамика RevPAR в гривнах, как и следовало ожидать, была еще более внушительной: увеличение в 1-м квартале на 19% - до 1,5 тыс. грн.
«Мы связываем рост качественного гостиничного рынка Киева с несколькими факторами: во-первых, стабильностью политической ситуации на протяжении довольно продолжительного отрезка времени; во-вторых, постепенным возвращением бизнеса в столицу, который принимает новые реалии и понимает непродуктивность дальнейшего ожидания, – комментирует Татьяна Веллер. – Результаты 2-го квартала – традиционно наиболее активного времени года для туристического и гостиничного рынка крупнейшего города Украины – покажут, является ли данная динамика реальной тенденцией к восстановлению рынка».