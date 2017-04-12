Загрузка качественных гостиниц Киева в 1-м квартале растет четвертый год подряд

27 апреля 2017 г.

Киев

Компания JLL представляет анализ результатов 1-го квартала 2017 года на рынке качественных гостиниц Киева.

По словам Татьяны Веллер, руководителя департамента гостиничного бизнеса компании JLL, показатели качественного гостиничного рынка столицы Украины в первые три месяца этого года свидетельствуют о его постепенном восстановлении: «Загрузка в 1-м квартале значительно увеличилась, превысив 40%, против 34% годом ранее и 31% в 2015 году. Текущий показатель даже превосходит результат последнего стабильного на украинском столичном рынке периода – 2013 года: тогда было занято 39% качественных номеров».

Средний тариф (ADR) продолжает демонстрировать различную динамику в гривнах и валюте: если в первом случае он растет, то во втором снижается. «Так, показатель ADR в долларовом выражении сократился со 151 долл. в 1-м квартале 2015 года до 148 долл. в 2016-м и 141 долл. в текущем периоде. В местной валюте в период с января по март этого года он увеличился на скромные 8 грн в сравнении с предыдущим годом и более чем на 600 грн с 2015 года – до 3,8 тыс. грн. При этом рост в гривнах, вероятно, обусловлен продолжающейся слабостью национальной валюты, а не реальным изменением конъюнктуры рынка», - говорит Татьяна Веллер.