Загрузка качественных гостиниц Москвы по итогам 1-го полугодия приблизилась к 70%

27 июля 2017 г.

Только люксовый сегмент фиксирует снижение всех операционных показателей

Компания JLL представляет анализ результатов первых шести месяцев 2017 года на рынке качественных гостиниц Москвы и области.

По словам Татьяны Веллер, руководителя департамента гостиничного бизнеса компании JLL, московские качественные отели в 1-м полугодии 2017 года установили новый пятилетний рекорд – почти 70% номеров было занято в российской столице. Несмотря на увеличение брендированного предложения за первые шесть месяцев на 1,2 тыс. номеров, в среднем загрузка выросла на 2 п.п. При этом тариф (ADR) в среднем по рынку упал на 0,5%.

«Такую динамику цен можно объяснить несколькими основными причинами: увеличением конкуренции на рынке, ростом предложения именно в нижних сегментах, что оказывает давление на среднерыночный показатель, а также типом спроса – спортивными болельщиками и продолжающимся интересом со стороны туристических групп. В результате доходность на номер (RevPAR) продемонстрировала небольшой рост (1,4%) и по-прежнему опережает показатели аналогичных периодов предыдущих пяти лет – 5,1 тыс. руб.», - комментирует Татьяна Веллер.

В июне во всех сегментах качественного гостиничного рынка наблюдался рост тарифа, а большинство сегментов зафиксировали рекордную загрузку. Этот результат неудивителен: наложение Кубка Конфедераций на туристический сезон помогло отелям как удерживать ADR на довольно высоком уровне, так и получить значительную заполняемость. Основной объем зарубежного спроса, очевидно, тяготел к верхним сегментам гостиничного рынка, поддерживая их операционные показатели, тогда как спрос из российских регионов и более чувствительный к цене иностранный предпочел более бюджетные отели. Например, в верхнем пределе среднего ценового сегмента в июне загрузка поднялась до 90%.

«Результаты в целом за полугодие можно разделить на две четкие группы: в первой – рост RevPAR за счет увеличения загрузки при практически стабильном тарифе, во второй – небольшие потери в доходности на номер в отсутствие ажиотажа со стороны спроса на фоне попыток удерживать цены, – говорит Татьяна Веллер. – Первая тенденция наблюдается в верхнем и среднем ценовых сегментах: +6% и +7,5% по доходности, до 4,7 тыс. руб. и 2,8 тыс. руб. соответственно, при росте загрузки на 5,4 и 3,4 п.п. Вторая – в верхних пределах высокого и среднего ценовых сегментов: падение RevPAR на 0,4 и 0,2% при минимальных колебаниях загрузки и ADR в сравнении с прошлым годом».

«Отдельно стоит упомянуть люксовый сегмент, который является исключением из этих правил и сдал по всем операционным показателям по сравнению с прошлым годом: загрузка за полугодие ниже на 1,6 п.п., тариф – на 1,2%, в связи с чем доходность на номер уменьшилась на 3,7% - до 11 тыс. руб. В то же время люксовые отели по-прежнему демонстрируют самый высокий уровень основных операционных показателей за последние 10 лет», - добавляет Татьяна Веллер.

Третий год качественные отели Подмосковья наращивают тарифы и доходность на номер. Загородные отели в Московском регионе в этом году, скорее всего, будут вновь проигрывать доступным зарубежным направлениям, поэтому отельеры, похоже, сфокусировались на привлечении более платежеспособного спроса. За полгода на фоне небольшого падения загрузки по сравнению с предыдущим годом (на 0,4 п.п. – до 46,7%) и увеличения тарифа на 5,6% (до 5,1 тыс. руб.) доходность на номер в сегменте выросла на 4,7% и составила 2,4 тыс. руб.

«Мы ожидаем, что 2017 год московские отели закроют приблизительно на уровне операционных показателей предыдущего года. Недолгий всплеск во время Кубка Конфедераций позволит нивелировать падение загрузки вследствие оттока наиболее чувствительной к цене части спроса в результате постепенного наращивания цен, которое стали позволять себе московские отельеры в попытке оптимизации доходности», - заключает Татьяна Веллер.