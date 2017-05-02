ЗАО «Трансмашхолдинг» и компания AXELOT победили в конкурсе «1С:Проект года»

18 мая 2017 г.

Проект по внедрению программного продукта «1С:Документооборот КОРП» на машиностроительном предприятии ЗАО «Трансмашхолдинг» признан лучшим в номинации «Самый масштабный проект».

16 мая стали известны итоги международного конкурса лучших проектов автоматизации управления и учета «1С:Проект года». Конкурс проводился фирмой «1С» впервые, но, тем не менее, собрал много заявок от участников. Среди них – проект по внедрению программного продукта «1С:Документооборот» в сложной структуре территориально распределенного машиностроительного предприятия, реализованный компанией AXELOT для ЗАО «Трансмашхолдинг».

Этот проект признан профессиональным жюри лучшим в номинации «Самый масштабный проект» – по его итогам на новую систему документооборота было переведено 19 компаний холдинга, автоматизировано 6 000 рабочих мест. Как отмечают представители «Трансмашхолдинга», несмотря на масштабность и продолжительность проекта, во время перехода не было утрачено ни одного документа.

Уникальность проекта заключается в том, что в его основу легла распределенная модель информационной сети, использующая концепцию корпоративного шаблона. Другими словами, на каждом предприятии холдинга установлена своя версия системы «1С:Документооборот КОРП», и ее конфигурации унифицированы, но не стандартизированы. Такой подход позволяет учитывать локальные особенности предприятий, при этом все обновления конфигураций осуществляются централизованно.

Автоматизация помогла ЗАО «Трансмашхолдинг» перевести все компании холдинга на единую корпоративную платформу – «1С:Предприятие 8». Заказчик получил новую современную систему, которая управляет множеством бизнес-процессов, связанных с внутренним и внешним документооборотом.

Победу в конкурсе «1С:Проект года» прокомментировал Генеральный директор AXELOT Алексей Тимашов:

«Наша компания сотрудничает с ЗАО «Трансмашхолдинг» уже много лет, вместе мы реализовали целый ряд успешных проектов. И мы очень рады, что проект внедрения «1С:Документооборот» получил такую высокую оценку в профессиональном сообществе. Надеемся, что сотрудничество AXELOT и «ТМХ» будет продолжаться, и наши совместные проекты еще не раз заявят о себе».