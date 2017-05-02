Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
15 мая 2017 года представитель УФСБ по Республике Хакасия под видом клиента попробовал сдать запрещенный груз на терминале ГК «Деловые Линии» в Абакане.
При приеме товара сотрудник склада, согласно инструкциям, тщательно осмотрел посылку и обнаружил муляж бомбы. В перевозке клиенту было отказано. Прибывшие сотрудники УФСБ по Республике Хакасия подтвердили факт проверки и поблагодарили коллектив «Деловых Линий» за бдительность.
Напомним, что в группе компаний предварительный осмотр груза ввели в июле 2016 года. За это время транспортно-логистический оператор успешно прошел проверки УФСБ РФ на соблюдение закона о противодействии терроризму уже в 7 подразделениях — Воронеж, Волгоград, Иваново, Казань, Комсомольск-на-Амуре, Курск, Уфа. Согласно правилам, к перевозке автотранспортом запрещены не только оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, но также самовозгорающиеся грузы, радиоактивные, химические и наркотические вещества.