Запрещенное не возим: «Деловые Линии» успешно прошли очередную проверку ФСБ

25 мая 2017 г.

15 мая 2017 года представитель УФСБ по Республике Хакасия под видом клиента попробовал сдать запрещенный груз на терминале ГК «Деловые Линии» в Абакане.

При приеме товара сотрудник склада, согласно инструкциям, тщательно осмотрел посылку и обнаружил муляж бомбы. В перевозке клиенту было отказано. Прибывшие сотрудники УФСБ по Республике Хакасия подтвердили факт проверки и поблагодарили коллектив «Деловых Линий» за бдительность.

Напомним, что в группе компаний предварительный осмотр груза ввели в июле 2016 года. За это время транспортно-логистический оператор успешно прошел проверки УФСБ РФ на соблюдение закона о противодействии терроризму уже в 7 подразделениях — Воронеж, Волгоград, Иваново, Казань, Комсомольск-на-Амуре, Курск, Уфа. Согласно правилам, к перевозке автотранспортом запрещены не только оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, но также самовозгорающиеся грузы, радиоактивные, химические и наркотические вещества.