Запрет на проведение ночлега в кабине в странах ЕС

2 июня 2017 г.

Франция, Бельгия, Голландия, а с 25 мая и Германия – это страны, в которых в настоящее время действует запрет на проведение отдыха водителем в кабине транспортного средства при выполнении международных автомобильных перевозок грузов. Аналогичный запрет планирует ввести Италия.

Наbболее важные ответы и вопросы по теме подготовлены юридической конторой TransLawyers группы фирм Trans . eu



Сборник можно скачать >>> ЗДЕСЬ