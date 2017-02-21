Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
Журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие в XX Московском международном логистическом форуме - ММЛФ-2017. Директор издательства и «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова выступила на 14-й Международной конференции «Логистика и управление цепями поставок», прошедшей в рамках XX Московского международного логистического форума 16 февраля 2017 г. в Москве.
Специалистами компании «СЕВКО» была полностью разработана и описана технология работы складского комплекса. На складе используется автоматизированная система управления складом «SEVCO WMS». Автоматизированы операции: приемка, размещение, отбор заказов, отгрузка, подпитка зоны хранения, прием возвратов и др. Применяются РТСД, технологии адресного учета и штрих кодирования. Склад работает по безбумажной технологии.
Собственный складской терминал общей площадью более 2000 кв. м., оборудован высотными стеллажными конструкциями, современным ПТО, погрузочно-разгрузочными доками, высота потолков 12 метров.
Компания «ФРЕГАТ-С» на протяжении более 20-ти лет специализируется на продаже продуктов питания по следующим категориям: кондитерские изделия, бакалея, консервация, корма для животных и многое другое. На сегодняшний день, основным приоритетом и будущим компании, являются прямые продажи в розничные точки.