Запуск системы «SEVCO WMS» на складском терминале компании ФРЕГАТ-С, г. Саратов – дистрибьютора продуктов питания

27 февраля 2017 г.

Специалистами компании «СЕВКО» была полностью разработана и описана технология работы складского комплекса. На складе используется автоматизированная система управления складом «SEVCO WMS». Автоматизированы операции: приемка, размещение, отбор заказов, отгрузка, подпитка зоны хранения, прием возвратов и др. Применяются РТСД, технологии адресного учета и штрих кодирования. Склад работает по безбумажной технологии.

Собственный складской терминал общей площадью более 2000 кв. м., оборудован высотными стеллажными конструкциями, современным ПТО, погрузочно-разгрузочными доками, высота потолков 12 метров.

Компания «ФРЕГАТ-С» на протяжении более 20-ти лет специализируется на продаже продуктов питания по следующим категориям: кондитерские изделия, бакалея, консервация, корма для животных и многое другое. На сегодняшний день, основным приоритетом и будущим компании, являются прямые продажи в розничные точки.