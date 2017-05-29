Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Оптимизация управленческого персонала в московском филиале Почты России и введение показателей эффективности обслуживания позволили повысить заработную плату начальников отделений связи и их заместителей. Те, кто справляются с поставленными задачами на отлично, зарабатывают теперь на 20-30% больше.
Новая мотивационная система для руководителей отделений связи начала действовать с апреля 2017 года. По сравнению с мартом 2017 года средний совокупный доход начальников отделений связи в мае вырос на 5410 тыс. руб. и составил 56733 руб. (+10,5%), а средний доход их заместителей увеличился в среднем на 7015 руб. – до 50067 руб. (+16,3%). При этом максимальные значения достигли 70085 руб. (+21,55%) и 63050 руб. (+33,13%) соответственно.
В настоящий момент заработная плата начальников и заместителей начальников отделений связи состоит из окладной части и премии. Размер оклада зависит от тех услуг, которые оказывает отделение связи. Чем больше объем работы – тем выше оклад. Начисление премии происходит по итогам выполнения отделением связи трех показателей KPI (показателей эффективности): отсутствие жалоб на обслуживание, своевременная обработка почтовых отправлений и правильное оформление наложенного платежа.
Начальники в режиме онлайн в специальной программе могут следить за выполнением их отделениями KPI и в случае необходимости принимать оперативные меры для корректировки ситуации. По результатам за месяц формируется рейтинг отделений связи.
«Почта, в первую очередь, работает для клиента и главным должно быть именно качество обслуживания. Приятно знать, что твоя хорошая работа будет гарантировано отражена в итоговой зарплате. И очень важно, что мы можем сами влиять на конечный результат», - отмечает Мария Черкасова, начальник отделения почтовой связи №119330, ставшего лучшим по итогам мая.
Изменение системы мотивации операторов и почтальонов отделений связи – и как следствие рост их заработной платы – запланированы на IV квартал 2017 года.