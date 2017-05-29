Зарплата сотрудников московских отделений связи выросла за два месяца более чем на 21%

29 июня 2017 г.

Оптимизация управленческого персонала в московском филиале Почты России и введение показателей эффективности обслуживания позволили повысить заработную плату начальников отделений связи и их заместителей. Те, кто справляются с поставленными задачами на отлично, зарабатывают теперь на 20-30% больше.

Новая мотивационная система для руководителей отделений связи начала действовать с апреля 2017 года. По сравнению с мартом 2017 года средний совокупный доход начальников отделений связи в мае вырос на 5410 тыс. руб. и составил 56733 руб. (+10,5%), а средний доход их заместителей увеличился в среднем на 7015 руб. – до 50067 руб. (+16,3%). При этом максимальные значения достигли 70085 руб. (+21,55%) и 63050 руб. (+33,13%) соответственно.

В настоящий момент заработная плата начальников и заместителей начальников отделений связи состоит из окладной части и премии. Размер оклада зависит от тех услуг, которые оказывает отделение связи. Чем больше объем работы – тем выше оклад. Начисление премии происходит по итогам выполнения отделением связи трех показателей KPI (показателей эффективности): отсутствие жалоб на обслуживание, своевременная обработка почтовых отправлений и правильное оформление наложенного платежа.

Начальники в режиме онлайн в специальной программе могут следить за выполнением их отделениями KPI и в случае необходимости принимать оперативные меры для корректировки ситуации. По результатам за месяц формируется рейтинг отделений связи.

«Почта, в первую очередь, работает для клиента и главным должно быть именно качество обслуживания. Приятно знать, что твоя хорошая работа будет гарантировано отражена в итоговой зарплате. И очень важно, что мы можем сами влиять на конечный результат», - отмечает Мария Черкасова, начальник отделения почтовой связи №119330, ставшего лучшим по итогам мая.

Изменение системы мотивации операторов и почтальонов отделений связи – и как следствие рост их заработной платы – запланированы на IV квартал 2017 года.