Завершен первый этап дноуглубления в акватории порта «Ольвия»

10 апреля 2017 г.

10 апреля 2017 завершился первый этап дноуглубительных работ в акватории специализированного морского порта (СМП) «Ольвия». Специалисты филиала «Дельта-Лоцман» Администрации морских портов Украины (АМПУ) провели работы по углублению операционной акватории причалов №№ 1-4 и вспомогательного причала порта с целью доведения глубин до паспортных показателей.

«Эксплуатационное дноуглубление в порту в последний раз проводилось еще в 2007 году, а в районе вспомогательного причала существовал участок, на котором не осуществлялось черпание еще с момента его строительства. Теперь мы можем утверждать, что работы выполнены по плану, в тесной связке специалистов филиала «Дельта Лоцман» и специализированного морского порта», - отметил главный инженер филиала «Октябрьск» АМПУ Владимир Жильников.

Работы начались в декабре 2016 года в рамках ходовых испытаний грунтоотвозной шаланды «Крымская-9» в составе земкаравана «Рион» и продолжались до объявления ледовой кампании в СМП «Ольвия». После ее завершения эксплуатационное дноуглубления было восстановлено на причале №2. Работы завершены ориентировочным объемом выработки 5200 м3. В марте было проведено эксплуатационное дноуглубление операционных акваторий причалов №№3,4 и участка сообщения причала №2 со вспомогательным причалом (Ro-Ro).

В период проведения указанных работ порт работал в штатном режиме без вывода причалов из эксплуатации.

На сегодняшний день ориентировочный общий объем выполненных работ по эксплуатационному углублению составляет 31 600 м3. Согласно техническому заданию общий объем дноуглубления составляет более 99 000 м3.

После завершения периода нереста работы планируется восстановить на якорной стоянке № 363 и углубленного района.