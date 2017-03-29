Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
Завтра, 18 апреля, открывается самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг TransRussia/TransLogistica. Приглашаем посетить!
18-20 апреля в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», павильоне 1 состоится Международная выставка транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
В этом году в выставке примут участие 330 компаний из 25 стран мира, которые представят:
Посетители выставки смогут выбрать партнера/поставщика по перевозке любых типов грузов и направлений перевозок:
Представители транспортно-логистических компаний, производственных и торговых предприятий смогут ознакомиться с выставочной экспозицией в течение 3х дней работы TransRussia/TransLogistica, в 3-х выставочных залах павильона №1 МВЦ «Крокус Экспо»
Около 100 компаний – новые участники, среди них: Andsoft, Canavara Group, FKK Group, Mammoet, Toyo Trans, Trans Torg Azerbaijan, «АйТренд», «Атлантик Карго Сервис», «Деловые Линии», «Оборонлогистика», «Первая тяжеловесная компания», «Самсунг СДС Глобал ЭсСиЭл Рус», «Танк-контейнер сервис» и другие. Список участников >>
Получите бесплатный электронный билет на www.transrussia.ru, указав промо-код: tr17iIIPS
Специалистов ждет насыщенная деловая программа в рамках выставки.
18 апреля состоятся:
19 апреля Вы сможете посетить:
20 апреля состоятся:
Ежедневно во всех залах проведения выставки компании-участники будут проводить семинары и презентации услуг.
Приглашаем специалистов посетить выставку TransRussia/TransLogistica, 18-20 апреля в Москве, 1 пав. МВЦ «Крокус Экспо». Получите бесплатный электронный билет на www.transrussia.ru, указав промо-код: tr17iIIPS