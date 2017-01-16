С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
г. Калининград
Калининградский филиал «АльфаСтрахование» заключил договор добровольного медицинского страхования с предприятием «Автотор».
Согласно условиям контракта страховой защитой обеспечено 2,1 тыс. сотрудников по программе ДМС «Амбулаторно-поликлиническая помощь».
Предприятие «Автотор» основано в 1994 г. в Калининграде. Оно первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с 1997 г. и превысило 1,6 млн машин. На сегодняшний день «Автотор» выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. В 2013 г. «Автотор» приступил к реализации проекта по созданию кластера полнопрофильных автомобильных производств в Калининградской области.
«Мы много лет успешно сотрудничаем с предприятием «Автотор», о чем свидетельствует отправленное в наш адрес благодарственное письмо. Клиент отмечает оперативную реакцию страховщика на все возникающие вопросы, а также качественную медицинскую помощь и высокие стандарты обслуживания» - говорит Станислав Мишин, директор Калининградского филиала «АльфаСтрахование».