Здоровье сотрудников предприятия «Автотор» под защитой «АльфаСтрахование»

26 января 2017 г.

г. Калининград

Калининградский филиал «АльфаСтрахование» заключил договор добровольного медицинского страхования с предприятием «Автотор».

Согласно условиям контракта страховой защитой обеспечено 2,1 тыс. сотрудников по программе ДМС «Амбулаторно-поликлиническая помощь».

Предприятие «Автотор» основано в 1994 г. в Калининграде. Оно первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с 1997 г. и превысило 1,6 млн машин. На сегодняшний день «Автотор» выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. В 2013 г. «Автотор» приступил к реализации проекта по созданию кластера полнопрофильных автомобильных производств в Калининградской области.

«Мы много лет успешно сотрудничаем с предприятием «Автотор», о чем свидетельствует отправленное в наш адрес благодарственное письмо. Клиент отмечает оперативную реакцию страховщика на все возникающие вопросы, а также качественную медицинскую помощь и высокие стандарты обслуживания» - говорит Станислав Мишин, директор Калининградского филиала «АльфаСтрахование».