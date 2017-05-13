Железнодорожный холдинг ОВК развивает партнерство со «Сбербанк Лизинг»

15 июня 2017 г.

ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («НПК ОВК» или «Компания») (MOEX: UWGN), лидер инновационного вагоностроения на пространстве колеи 1520 мм, и АО «Сбербанк Лизинг» подписали соглашение на поставку 100 вагонов-хопперов нового поколения для перевозки зерна и продуктов перемола.

Вся партия вагонов уже готова к передаче в адрес АО «Сбербанк Лизинг». Повышенная осевая нагрузка и увеличенный (на 26 м3 по сравнению с типовыми зерновозами) до 120 м3 объем кузова хоппера обеспечивают эффективную перевозку широкой номенклатуры легковесных зерновых грузов с использованием полной грузоподъемности вагона в 76,5 т. Вагон-хоппер также превосходит существующие аналоги по установленному сроку между деповскими ремонтами, который составляет 800 тыс. км или 8 лет (против 350 тыс. км или 4 года у аналогов).

Пять (или четыре по требованию заказчика) загрузочных люков на крыше хоппера обеспечивают равномерное распределение груза и его защиту от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков за счет применения резиновых уплотнителей. В целях исключения несанкционированного доступа к перевозимому грузу механизмы запирания люков оснащены двумя более эффективными устройствами блокировки (вместо четырех у аналогов), что также обеспечивает снижение затрат и экономию времени на погрузочно-разгрузочных операциях. Вагон-хоппер полностью совместим с железнодорожной инфраструктурой и может эксплуатироваться на всех типах перевалочных терминалов.

Кривчикова Маргарита, Директор Управления ж/д и недвижимости АО «Сбербанк Лизинг», отмечает: «Сегодня мы наблюдаем рост железнодорожных перевозок за счет сырьевого экспорта, а также рост ставок на аренду полувагонов за счет сокращения профицита данного парка. Заметен рост производства инновационных вагонов. Безусловно, вагоностроительные предприятия «Объединенной Вагонной Компании», в частности «Тихвинский вагоностроительный завод», — это одни из лидеров на рынке как по объемам и высокому уровню производства, так и по соотношению «цена-качество». Сотрудничество с ОВК мы рассматриваем как долгосрочное и намерены его развивать».

Дмитрий Бовыкин, первый заместитель генерального директора по общему управлению НПК «Объединенная Вагонная Компания», сказал: «В этом году нашему холдингу и «Тихвинскому вагоностроительному заводу» исполняется пять лет. В юбилейный год, как правило, принято подводить итоги. Мы видим активный рост рыночного спроса на современный, эффективный и надежный парк нового поколения. Наше сотрудничество со «Сбербанк Лизинг» является очередным тому подтверждением».