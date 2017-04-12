Железные дороги России, Китая, Беларуси, Германии, Казахстана, Польши и Монголии договорились развивать контейнерные перевозки

26 апреля 2017 г.

Президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров подписал семистороннее соглашение об углублении сотрудничества по организации контейнерных поездов в сообщении Китай – Европа. Подписи под документом также поставили руководители «Китайских железных дорог», ГО «Белорусская железная дорога», АО «Немецкие железные дороги», АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», АО «Улан-Баторская железная дорога», АО «Польские государственные железные дороги».

По мнению сторон, сотрудничество по организации контейнерных поездов в евроазиатском сообщении будет способствовать дальнейшему увеличению доли железнодорожного транспорта на рынке грузовых перевозок, содействовать укреплению торговых связей, а также сопряжению планов по развитию инфраструктуры.

Согласно документу, планируется совместно наращивать объемов перевозок, активизировать деятельность по созданию объектов логистической инфраструктуры, совершенствованию организации перевозок, внедрению новейших технологий для сокращения времени в пути следования.

В частности, стороны намерены поддерживать разработку конкурентоспособных сквозных ставок на перевозки грузов в составе контейнерных поездов в сообщении Китай – Европа в рамках законодательства своих государств и прилагать усилия к созданию единых стандартов обслуживания.

Кроме того, стороны нацелены активно разрабатывать новые транспортно-логистические продукты, содействуя организации перевозок грузов трансграничной электронной торговли, почтовых отправлений, а также грузов с температурным режимом (в рефрижераторных контейнерах).

Участники соглашения отметили необходимость организации информационного взаимодействия, включая электронный обмен данными и предварительное электронное информирование о грузах (товарах) и транспортных средствах, перемещаемых через границы, для упрощения контрольных процедур в пунктах пропуска и сокращения времени таможенного оформления.

Для реализации подписанного соглашения будет создана совместная рабочая группа по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай – Европа.