Бережливая логистика

Юрий Адлер

С какой задачи началась современная логистика и как ее решили в Японии? Какие факторы усложняют нам решение логистических задач? Что дало бережливое производство для логистики? Как правильно обслуживать автомобили и складское оборудование в рамках концепции бережливой логистики? На чем основана бережливая логистика и есть в ней ли запасы?

Ключевые слова. Бережливое производство, логистика, бережливая логистика.