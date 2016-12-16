Экологический и экономический выбор направления развития транспортной системы юга России

Леонид Миротин, Евгений Лебедев, Елена Чеховская

Авторы работы приводят изменения, происходящие в последние годы в международной торговле и организации ее грузопотоков. Указывают на смену приоритетов в межрегиональных и международных отношениях, меняющих структуру логистических потоков, нуждающихся в транспортном обслуживании. Показывают значение мульти- и интермодальных контейнерных перевозок и особенности их организации с использованием транспортно-коммуникационных возможностей юга России. Обращают внимание на экологическую и экономическую составляющие при перевозке, а также инвестиционную привлекательность развития альтернативных маршрутов.