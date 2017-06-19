Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
В настоящей статье рассмотрены факторы, оказывающие влияние на выбор базисных условий поставки, а также факторы финансового взаимодействия по контрактам в международном транспортном сообщении. Автором разработан алгоритм принятия решения по выбору условий поставки, сформулированы рекомендации по условиям оплат в рамках конкретных сделок, сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова. Инкотермс 2010, финансовое взаимодействие ВЭД, управление доставкой «точно в срок», анализ факторов, влияющих на вы выбор условий поставки.