С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
В статье рассмотрены основные методы управления запасами (УЗ) при зависимом спросе. Проведенный анализ показал, что полученные результаты носят дискуссионный характер и не позволяют однозначно выбрать оптимальную стратегию УЗ. Для решения проблемы выбора были проведены расчеты с использованием основных стратегий управления: «партия за партией»; «фиксированный период заказа», «экономичный размер заказа»; «наименьшие удельные издержки»; «наименьшие общие затраты»; «общие затраты за период». Базой для проведения сравнительных расчетов послужили данные из литературных источников и собственные материалы авторов. Сопоставление полученных результатов позволило определить наилучшую стратегию с точки зрения минимальных затрат.
Ключевые слова. Логистические концепции, планирование потребности в материалах, стратегии управления запасами, зависимый спрос.