Методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы

Юлия Кислова, Анна Казунина

В статье рассматриваются основные методические подходы к расчету суммарного туристского потока на территорию города Москвы, включая туристские прибытия российских и иностранных туристов. Проанализированы ограничения существующих методик оценки туристского потока, принятых на федеральном уровне, оценена возможность использования при расчетах данных транспортной статистики и статистики туристских размещений, предложены поправочные коэффициенты (досчета и вычета), позволяющие рассчитывать объемы въездного и внутреннего туристского потоков. В статье представлены объем и структура суммарного туристского потребления на территории города Москвы по состоянию на конец 2015 г., дана оценка вклада индустрии туризма в экономику города Москвы.