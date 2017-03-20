Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
В настоящей статье автор рассматривает феномен транспортной логистики через призму нормативного анализа. Структурно сгруппированы и кратко описаны правовые акты, составляющие основы транспортной логистики, в качестве примеров приведены отдельные статьи законодательства. Показано наличие базовых и отраслевых обязывающих правил, формирующих нормативную среду транспортной логистики. Сформирована гипотеза о возможности формирования «логистической юриспруденции».
Ключевые слова. Логистика, транспортная логистика, нормативные основы, правовые акты, регулирование, формализация.