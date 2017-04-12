Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
В статье рассматриваются вопросы развития транзитных возможностей стран, грузоперевозок между странами Востока и Европы.
Ключевые слова. Транзит, транспорт, грузопоток, свободная экономическая зона.