Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
В работе обоснована необходимость совершенствования логистической инфраструктуры регионов Российской Федерации. Рассматриваются проблемы ее оптимизации, исследуются математические модели соответствующих элементов логистической инфраструктуры. Предлагается подход к решению поставленных задач оптимизации.
Ключевые слова. Логистическая инфраструктура, региональная складская сеть, транспортная инфраструктура, непрерывная релаксация, сепарабельное программирование, метод ветвей и границ.