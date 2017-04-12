Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
В статье рассматривается проблема оперативного управления поставкой материалов, которая становится ключевой в закупочной логистике. Сформулированы рекомендации по созданию рациональной системы оперативного управления поставкой материалов в современных условиях хозяйствования. Показано, что известные методы составления календарных планов – графиков (КПГ) поставки материалов недостаточно учитывают динамику производства. Предложена методика составления и корректировки КПГ поставки материалов, учитывающая оперативное изменение интенсивности потребления и фактический ход поставки.
Ключевые слова. Оперативное управление поставками, закупочная логистика, календарный план-график.