Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
В статье рассматриваются возможности развития и совершенствования транспортной инфраструктуры арктических территорий России, в частности Северного морского пути (СМП), который в перспективе может стать альтернативой существующим межконтинентальным транспортным связям между странами Атлантического и Тихоокеанского бассейнов. Являясь естественным интегрирующим элементом всей Арктики, СМП в своем развитии должен опираться на систему арктических морских портов. Особое внимание в статье уделено морскому порту Сабетта (главная инфраструктурная составляющая проекта «Ямал СПГ»).
Ключевые слова. Арктическая транспортная система РФ, Северный морской путь, транспортная инфраструктура, морской порт Сабетта, НОВАТЭК, Ямал, Северный широтный ход, интегрированная железнодорожная инфраструктура, морской арктический транспортный коридор.