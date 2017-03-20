Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
В статье поэтапно рассмотрена эволюция обработки генеральных грузов в морских портах, начиная от обычного перевалочного пункта по обработке тарно-штучных грузов до комплексной обработки контейнеров. Показана условная пропускная способность отдельных элементов порта на каждом этапе развития, влияние пропускных способностей каждого элемента на общую пропускную способность порта. Выделен ряд операций, которые целесообразно вынести за пределы порта на современном этапе развития. Рассмотрено влияние некоторых операций на работу склада и его пропускную способность. Описана особая роль информационных технологий в работе современного контейнерного терминала. Предложена формула, обосновывающая использование тыловых терминалов в обработке контейнерных грузопотоков.
Ключевые слова. Контейнерный терминал, пропускная способность, тыловой терминал, анализ, обоснование использования.