Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
В данной статье рассмотрены проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта в РФ путем реализации инновационных проектов. Проанализированы преимущества и недостатки ОАО «РЖД» как главного перевозчика страны, определены перспективные направления развития. Дана оценка процессам реформирования железнодорожного транспорта в РФ на основе SWOT-анализа. Разработаны рекомендации с целью повышения эффективности железнодорожных перевозок, улучшения качества и ассортимента услуг, а также создания развитого конкурентного рынка грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок.
Ключевые слова. Железнодорожный транспорт РФ, реформирование железнодорожного транспорта в РФ, инновационные проекты в сфере железнодорожных перевозок, проблемы и перспективные направления развития железнодорожного транспорта РФ