Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
В статье автор раскрывает значение социальных медиа в формировании эффективных каналов коммуникаций и подчеркивает растущую роль социальных сетей в продвижении логистических компаний. На основе результатов исследований популярности социальных сетей и опросов специалистов, работающих в системе социальных медиа, сделаны выводы о необходимых умениях и компетенциях специалистов SMM.
Ключевые слова. Социальные медиа, логистические компании, маркетинг в социальных медиа, продвижение, каналы коммуникаций, профессиональные компетенции.