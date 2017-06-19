Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Раскрыта сущность цифровизации, использования интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, новых технологических платформ, позволяющих в режиме реального времени на основе big data формировать лучшее предложение для клиента, получить оптимизацию закупок, производственных процессов, логистических цепочек и финансовых расчетов по основным товарным сделкам и схемам поставок.
Ключевые слова. Цифровизация, экономика, интеллектуальные транспортные системы, режим реального времени, big data оптимизация закупок, логистические цепочки, финансовые расчеты, бизнес.