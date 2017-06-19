Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
В работе представлена эволюция моделей и методов логистики. Внедрение данного инструментария за счет автоматизации производственных процессов послужило основой для формирования логистических концепций и стратегий, реализуемых современными организациями. Особый акцент сделан на принципы логистики, без которых невозможно принятие эффективных логистических решений.
Ключевые слова. Логистическая система, модели и методы логистики, принципы логистики.